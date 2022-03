Uma tosta que nasce do aproveitamento de dois bifes que sobraram de uma refeição anterior. Um bom pão, a dose certa de ovos mexidos e o molho de abacate e caju fazem magia.

Esta é aquela alternativa perfeita para quem não gosta ou não se dá bem com pão ou glúten. É muito fácil de fazer e mais versátil do que imagina. Não serve só de pequeno-almoço, mas também de refeição principal, barrada com húmus e com tofu por cima, por exemplo. Uma sugestão retirada do livro "Vegetariano nas Quatro Estações".

Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

É uma perdição esta receita de batata-doce a servir de cama a uma deliciosa pasta de abacate. Sobre esta, um ovo escalfado que se derrete. Não falta o toque guloso do Molho Holandês. A proposta é de Alida Remtula do blogue "Alida´s Food".

Para saborear num momento de fome, antes ou depois da praia ou como refeição leve depois de uma ida ao ginásio em qualquer outra altura, é saborosa e nutritiva. Uma receita da bloguer de culinária Joana Roque.

Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", traz-nos a resposta para um truque de cozinha que também faz o aproveitamento dos ovos excedentes: "alguma vez se perguntou como é que se fazem mini ovos estrelados, sem ter de comprar ovos de codorniz?" Hoje trago-te a resposta.