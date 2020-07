Batata-doce tostada com abacate e ovo

É uma perdição esta receita de batata-doce a servir de cama a uma deliciosa pasta de abacate. Sobre esta, um ovo escalfado que se derrete. Não falta o toque guloso do Molho Holandês. A proposta é de Alida Remtula do blogue "No Cheat Day".