Tosta de frango com cebola e queijo

Preparação

1. Pique a cebola. Desfie o frango. Leve um tacho ao lume com a cebola picada e uma colher de sopa de azeite e deixe refogar. Acrescente depois o frango desfiado e envolva bem.

2. Polvilhe com a farinha e junte o leite. Deixe cozinhar, mexendo sempre de modo a ficar com uma espécie de creme. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e reserve.

3. Recheie duas fatias de pão com o creme de frango e cubra com o queijo. Tape com a outra fatia de pão e leve à máquina de fazer tostas para tostar o pão e derreter o queijo. Sirva ainda quente.