Bolo cremoso de chocolate e café com framboesas

Preparação

1. Separe as claras das gemas e reserve as claras. Bata a manteiga com o açúcar e as gemas até que fiquem esbranquiçadas.

2. Junte em seguida o chocolate previamente derretido, o pó de café e a farinha de amêndoas. Envolva bem.

3. Bata as claras em castelo e envolva-as suavemente no preparado.

4. Coloque a mistura numa forma de mola, previamente forrada com papel vegetal, e leve ao forno previamente aquecido a 200 º C, durante cerca de 15 minutos, de modo a que o bolo fique cozinhado nas bordas e ainda cremoso no centro.

5. Retire o bolo do forno e deixe arrefecer um pouco antes de desenformar. Decore a gosto com o açúcar em pó e as framboesas e sirva.