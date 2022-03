"Ao sabor irresistível das batatas assadas junta-se o tofu, que pode ser igualmente delicioso quando é tratado com amor". As palavras são da nutricionista Ana Isabel Monteiro a partir do seu livro "Vegetariano nas 4 Estações".

Uma daquelas sopas que apetece mesmo comer, capaz de nos saciar e reconfortar nos dias mais frios.

O óleo com sabor a paprica do chouriço condimenta este sensacional prato de arroz, tornando-o apetitoso, sumptuoso e irresistível. Uma receita do chefe de cozinha Gordon Ramsay.

Um prato delicioso, rápido e muito suculento.

Uma das grandes vantagens dos cannelloni é serem muito versáteis, podendo ser recheados com praticamente tudo o que quisermos antes de serem cobertos com molho e irem ao forno a gratinar.

"Uma pizza caseira, feita por nós, com ingredientes frescos e bons e em que sabemos exactamente o que lá esta, vai fazer-nos mal à saúde? Não", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food".

Um excelente acompanhamento ou mesmo um prato principal para dias de refeições ligeiras.

A polpa de abóbora dá-nos pratos incríveis como este “batido na taça” delicioso e repleto de valor nutritivo. A sugestão é da To Good To Go do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos".