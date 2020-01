Ovos fofos com espinafres e cebolada

Preparação

Numa caçarola, derreta, em lume médio, duas colheres de sopa de manteiga liquida e uma colher de sopa de azeite. Salteie uma cebola laminada durante uns cinco minutos, ou até ficar translúcida.

Acrescente 450 g de folhas de espinafres cortadas grosseiramente e deixe cozinhar, sem deixar de mexer até que estes fiquem pela metade do tamanho (10 a 12 minutos). Tempere a gosto com sal e mostarda em grão.

Faça três pequenos buracos nos espinafres e cuidadosamente parta três ovos para cada um dos buracos. Coloque a tampa do tacho e deixe cozinhar ate que os ovos fiquem a gosto.

Sirva com o crème fraîche, vai ficar muito leve e contrasta na perfeição com o sabor do espinafre.