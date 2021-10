Cannelloni com cogumelos

Preparação

Branqueie as folhas de massa em água a ferver, temperada com sal, durante dois ou três minutos. Ponha-as em água fria, para que não colem. Reserve.

Para fazer o recheio, aqueça o azeite numa frigideira e refogue aí o alho. Retire do lume e deite fora o alho. Leve de novo a frigideira ao lume e salteie as cebolas e os cogumelos.

Tempere com sal e pimenta. Junte o queijo cremoso.

Unte com manteiga as paredes e o fundo de uma forma quadrada com 25 cm. Pegue numa folha de massa, escorra e seque. Ponha direita numa tábua e coloque em cima uma colher de sopa de recheio. Enrole a folha para fazer um cannellone e coloque-o na forma untada.

Repita até acabar a massa e o recheio.

Derreta a manteiga noutra panela e junte o tomate. Deixe cozer em lume brando durante dez minutos. Tempere com sal e pimenta, junte as natas, metade do queijo parmesão e o manjericão.

Retire do lume e deite sobre os cannelloni.

Antes de servir, aqueça o forno a 160 ºC (gás: 3).

Polvilhe com o queijo parmesão restante e leve ao forno durante 15 a 20 minutos, até ficar dourado.