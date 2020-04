Passo 4. A limpeza

Leve as sementes a uma escumadeira, tirando ai, manualmente, os pedaços maiores de polpa. Deixe a escumadeira sob água corrente fria e remova qualquer de polpa adicional. Finalmente, agite o coador para remover o máximo de água possível.

Passo 5. A secagem das sementes

Transfira as sementes para papel de cozinha absorvente. Enxague pressionando o papel sobre as sementes e deixe-as secar uns minutos, no interior de uma nova camada de papel seco.

Passo 6. Tempero

Transfira as sementes de abóbora para um tabuleiro que possa ir ao forno. Este já deverá estar quente nesta altura. Espalhe as sementes, não as sobrepondo e regue-as com uma camada fina de azeite e uma pitada de sal grosso. Remexa as sementes com os dedos. Não se acanhe nesta operação, vai querer as sementes uniformemente temperadas.

Passo 7. Assar as sementes

Asse as sementes por 20 a 25 minutos, até as ver douradas. Prolongue o tempo de assadura se considerar útil. Posto isto, tem-nas prontas. Basta deixá-las arrefecer e deleitar-se.

Duas sugestões, as sementes de abóbora doces e as salgadas

Versão doce: Quando as sementes arrefecerem salpique-as com um pouco de açúcar mascavado e uma pitada de canela. Não desligue o forno. Leve as sementes de novo ao calor e deixe-as ai por dez minutos. No final, ficam um `docinho`.

Versão salgada: No momento em que tempera as sementes, junte-lhes para além do azeite e do sal, um pouco de orégão ou pimenta em pó, paprica ou cominhos. Dê azo à imaginação. Controle o assado e proceda como indicado, deixe as suas sementes com um tom dourado.