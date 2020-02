Mousse de chocolate e abacate

Pode simplesmente misturar o chocolate derretido com a polpa do abacate e juntar algum elemento adoçante, como açúcar ou mel

Mousse de chocolate intensa

Ovos, chocolate e açúcar é tudo o que precisa para esta mousse de levar ao céu.

Mousse de chocolate e coco

Esta receita com coco é daquelas que me deixam num estado de mais profunda euforia. E sabe que mais? Também só leva três ingredientes.

Mousse de chocolate branco com creme de café

Uma sobremesa com uma cor linda e que combina a doçura do chocolate com o sabor mais intenso do café.

Mousse de chia e chocolate

A textura não é a de uma mousse verdadeira, mas acaba por ser leve e saciante.