Mousse de chocolate intensa

Preparação

Derreta o chocolate em banho-maria.

Separe as gemas das claras. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme esbranquiçado, com o dobro do volume (no mínimo por cinco minutos). Envolva o chocolate derretido nas gemas.

Bata as claras em castelo e envolva-as delicadamente no preparado anterior.

Coloque a mousse em pequenas taças e refrigere. Sirva bem frio.