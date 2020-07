“A melhor massa de pizza de sempre”

Pede alguma paciência mas compensa (em alternativa encontra nos supermercados as massas já preparadas)

Misture três chávenas e um quarto de farinha tipo 65, duas colheres de chá de sal marinho fino e um quarto de colher de chá de fermento de padeiro seco (tipo Fermipan).

Adicione aos poucos uma chávena e meia de água. Mexa e incorpore bem. Misture a massa com as mãos formando uma bola tosca. Transfira para uma taça grande e limpa. Cubra com película aderente e deixe a massa crescer e duplicar de tamanho em local sem corrente de ar (cerca de 18 horas, exige paciência, não vale espreitar).

Posto isto, passe a massa para uma superfície enfarinhada e dê-lhe uma forma retangular, dividindo-a em quatro partes iguais. Em cada uma, reúna os quatro cantos para o centro para criar quatro dobras. Vire o lado da emenda para baixo e molde suavemente uma bola.

Polvilhe a massa com farinha e reserve. Deixe a massa descansar, coberta com película aderente ou um pano de cozinha húmido, até ficar macia e maleável, cerca de uma hora.

Mantém-se três dias no frio.

(Fonte: Blogue “My Common Table”)

Molho de tomate para pizza

Descasque e pique uma cebola e um dente de alho. Refogue-os em duas colheres de sopa de azeite. Junte 400 g de tomate pelado (pode ser de lata) aos pedaços. Ferva em lume brando 15 minutos (não tape o tacho).

Nessa altura, tempere com uma colher de chá de açúcar, uma pitada de sal, uma folha de louro e pimenta moída. Coza mais dez minutos.

Junte meia colher de chá de manjericão e meia colher de chá de orégãos.

Mantenha a cozedura mais dez minutos, sempre em lume brando. Junte duas a três colheres de chá de concentrado de tomate, mexendo bem.

Está pronto quando o molho se apresentar espesso. Retire a folha de louro, passe o molho com a varinha mágica. Deixe arrefecer e, só então, utilize na pizza.

Em alternativa, sugerimos-lhe um outro molho de tomate

Pizza de pera e queijo roquefort

Use um quarto da quantidade da massa base indicada no início deste artigo (pode usar, em alternativa, massa já preparada comercialmente).

Uma receita que segue alguns princípios inovadores quanto à forma de amassar a massa. Uma base fina e estaladiça. Uma cobertura soberba.

Pizza rústica de salmão fumado e rúcula

Fica uma base de massa alta e fofa, com cerca de 30 cm, pelo que a receita dará para duas pizzas médias de massa mais fina.

Pizza fingida de quinoa sem glúten

Uma pizza alternativa, com uma cor tão viçosa e as melhores verduras da temporada. Não leva molho de tomate nem queijo derretido, mas o abacate e a frescura do queijinho light convidam a uma segunda ou terceira fatia.