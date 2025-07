Lana Del Rey tem sido, de certa forma, reservada no que diz respeito ao seu casamento com Jeremy Dufrene. No entanto, abriu uma exceção esta quarta-feira, dia 30 de julho, e mostrou aos seguidores uma fotografia nunca antes vistas do casamento.

A partilha não foi feita com o intuito de celebrar alguma data especial, até porque só em setembro é que assinalam o primeiro ano de casamento, mas isso não a impediu de mostrar tal momento íntimo na cerimónia.

Na fotografia podemos ver a cantora de 'Say Yes to Heaven' com a sua mão por cima da mão do marido enquanto olham nos olhos um do outro.

As reações a tal publicação não demoraram muito a fazer-se notar na caixa de comentários. "Meu Deus, que lindo! Mais fotos do casamento, por favor", disse uma seguidora.

Entre as mensagens, destacam-se as palavras de Jeremy Dufrene: "Que noiva linda. Amor e felicidade sem fim com a minha preciosa esposa."

A relação de Lana Del Rey com Jeremy Dufrene

Apesar de Lana Del Rey ter mostrou pela primeira vez fotos com Jeremy no Facebook em 2019, quando visitou a Arthur's Air Boat Tours, só em agosto de 2024 é que se confirmou a relação. Na altura, a cantora foi fotografada a almoçar com o agora marido em Londres.

E foi precisamente no ano passado, no dia 26 de setembro, que deram o nó em Des Allemands, na Luisiana. A cerimónia de casamento e a receção foram realizadas no sítio onde Jeremy Dufrene trabalha como guia, na Arthur's Air Boat Tours, como contou na altura uma fonte à People.

"Foi lá que eles se conheceram. É um lugar especial para eles. Foi um casamento lindo, tranquilo e focado na família. O foco estava apenas na história de amor deles", acrescentou a fonte.

Desde o dia em que deram o nó, apesar de manter-se mais discreta no que diz respeito à vida pessoal, Lana Del Rey tem feito algumas partilhas com os seguidores. Em abril, por exemplo, publicou um conjunto de imagens no Instagram e, entre elas, podia ver-se uma fotografia em que aparecia abraçada ao companheiro - ambos com chapéus de capitão a combinar e onde se podia ler "noiva" e "noivo".