Pizza de salmão fumado e rúcula

Preparação

Primeiro a massa: juntar o fermento, o açúcar e a água e deixar repousar durante 10 a 15 minutos para ativar o fermento.

Aproveite os períodos de repouso para preparar os ingredientes para o recheio da pizza.

Pré-aquecer o forno a 240 ºC.

Numa tigela grande, ou numa batedeira elétrica com acessório para massas, juntar a farinha, o sal e o azeite e adicionar a mistura do fermento. Amassar bem e deixar repousar durante dez minutos.

Dividir a massa em partes iguais, dependendo do número de pizzas que vai fazer. Com as mãos, esticar cada uma, dando-lhe o formato e a espessura desejados.

Transferir para um tabuleiro de forno forrado com papel vegetal e fazer alguns furos sobre a base com um garfo. Levar ao forno pré-aquecido durante cinco minutos.

Adicionar o recheio da sua preferência e voltar a colocar no forno durante 12 minutos, para acabar de cozinhar. Como os fornos não são todos iguais convém verificar de tempo a tempo.

Para o recheio de salmão fumado e rúcula, espalhar o queijo creme na base da pizza e dispor por cima o salmão fumado cortado em pedaços pequenos, a cebola roxa cortada em meias luas finas e o queijo mozzarella esfarelado grosseiramente. Regar com um fio de azeite e levar ao forno. Quando estiver pronta adicionar a rúcula.