Catarina Furtado foi a primeira convidada de Sofia Cerveira na estreia do videocast 'My Red Carpet'. Um projeto no qual a apresentadora, que recentemente deixou a SIC, "convida pessoas que a inspiram para uma conversa sem filtros, onde a surpresa e a curiosidade abrem caminho a momentos genuínos".

Na entrevista, Catarina Furtado confirmou que está novamente apaixonada. Dois anos depois de ter anunciado o fim do casamento de longa data com João Reis, a comunicadora assumiu estar "quentinha por dentro".

Ainda que sem revelar grandes detalhes ou a identidade do novo amor, Catarina Furtado falou sobre como é viver uma paixão nesta altura da sua vida.

"Vou dizer-te, é maravilhoso. É mesmo especial, é mesmo uma coisa muito diferente de tudo porque eu própria estou a descobrir coisas que não sabia, que não fazia ideia de mim própria", contou.

O rosto da RTP1 foi ainda questionada sobre qual "a coisa mais louca que já fez por amor"? "Já fiz coisas muito loucas por amor. Fiz amor dentro de um avião", confessou.

As críticas e a defesa de Pedro Chagas Freitas

Após a entrevista de Catarina Furtado ter sido revelada e as suas declarações terem chegado à imprensa, foram vários os comentários negativos dirigidos à comunicadora.

Perante a onda crescente de críticas, Pedro Chagas Freitas resolveu sair em defesa de Catarina Furtado. O escritor fez nas últimas horas uma partilha na rede social Instagram através da qual manifesta indignação perante os "insultos" que tem vindo a ler.

Eis abaixo o texto de Pedro Chagas Freitas:

"A Catarina Furtado disse que já teve relações sexuais num avião e logo as caixas de comentários se encheram de críticas, de insultos, de adjetivos que só ofendem quem os escreveu. Homens e mulheres (e custa-me ainda mais ver este tipo de ataque cobarde, profundamente machista, numa mulher) que gastaram tempo da sua vida a insultar, a tentar magoar, quem apenas foi livre no expressar do que pensa, do que é, do que viveu.

Nunca atirar pedras foi tão fácil.

Em 2025, continuamos assim (acho até que estamos crescentemente assim): estigmatizamos uma mulher que fala abertamente sobre sexo e aplaudimos um homem que faz a mesma coisa. Crescemos pouco, muito pouco, ultimamente. Parece que a caixa, a jaula, onde nos fecharam está cada vez mais pequena, mais exígua, mais claustrofóbica. Assusta, assusta muito. Não sei qual é o caminho, mas tem de ser para bem longe deste atalho fácil do ódio.

Nunca odiar foi tão barato.

(Basta ler alguns dos textos que, certamente, vão começar a aparecer nos comentários a esta minha publicação)."

Veja ainda a entrevista completa de Catarina Furtado ao novo videocast de Sofia Cerveira:

