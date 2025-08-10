Catarina Furtado viajou para fora de Portugal com os filhos, como a própria revelou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

A apresentadora voou até à Grécia, desfrutando de bons momentos de descanso em família, e com muitos banhos de sol e mergulhos.

"Férias só com os filhos. É uma sorte imensa fazê-lo todos os anos em lugares diferentes. Desta vez escolhemos a Grécia. Essencialmente a ilha de Mikonos. Mimo, gargalhadas, muitas conversas que só acontecem nestes tempos sem tempo, sem agenda. Fizemos tudo juntos: mergulhos, passeios, treinos, sestas, fotografias, filmes e leituras. Descobrimos cantinhos só nossos também dentro dos nossos corações", disse na legenda das imagens que acrescentou à publicação que fez no Instagram, no sábado, dia 9 de agosto.

Recorde-se que Catarina Furtado e João Reis - que estão separados desde 2023 - são pais de Beatriz e João.

Veja as fotografias das férias de Catarina Furtado com os filhos na galeria.

Ao que se consta, Catarina Furtado estará a viver um novo amor. Dois anos depois de ter anunciado o fim do casamento de longa data com o ator, a apresentadora assumiu estar "quentinha por dentro".

"Vou dizer-te, é maravilhoso. É mesmo especial, é mesmo uma coisa muito diferente de tudo porque eu própria estou a descobrir coisas que não sabia, que não fazia ideia de mim própria", partilhou ainda no videocast 'My Red Carpet'.

E não ficou por aqui, tendo assumido que "a coisa mais louca que já fez por amor" foi "fazer amor dentro de um avião".