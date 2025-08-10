Catarina Furtado viajou para fora de Portugal com os filhos, como a própria revelou numa publicação que fez na sua página de Instagram.
A apresentadora voou até à Grécia, desfrutando de bons momentos de descanso em família, e com muitos banhos de sol e mergulhos.
"Férias só com os filhos. É uma sorte imensa fazê-lo todos os anos em lugares diferentes. Desta vez escolhemos a Grécia. Essencialmente a ilha de Mikonos. Mimo, gargalhadas, muitas conversas que só acontecem nestes tempos sem tempo, sem agenda. Fizemos tudo juntos: mergulhos, passeios, treinos, sestas, fotografias, filmes e leituras. Descobrimos cantinhos só nossos também dentro dos nossos corações", disse na legenda das imagens que acrescentou à publicação que fez no Instagram, no sábado, dia 9 de agosto.
Recorde-se que Catarina Furtado e João Reis - que estão separados desde 2023 - são pais de Beatriz e João.
Ao que se consta, Catarina Furtado estará a viver um novo amor. Dois anos depois de ter anunciado o fim do casamento de longa data com o ator, a apresentadora assumiu estar "quentinha por dentro".
"Vou dizer-te, é maravilhoso. É mesmo especial, é mesmo uma coisa muito diferente de tudo porque eu própria estou a descobrir coisas que não sabia, que não fazia ideia de mim própria", partilhou ainda no videocast 'My Red Carpet'.
E não ficou por aqui, tendo assumido que "a coisa mais louca que já fez por amor" foi "fazer amor dentro de um avião".
Recentemente, de lembrar também, Catarina Furtado trocou alguns comentários com a deputada do Chega Rita Matias.
Rita Matias deu uma entrevista ao 'Facto Político', da SIC Notícias, onde partilhou a sua opinião sobre o que aconteceu em Loures - a demolição de barracas no bairro do Talude.
Catarina Furtado não ficou indiferente às declarações e manifestou o seu desagrado nas redes sociais. "Não sabe do que fala. Só sabe que não gosta de certas pessoas e que lhes quer mal. Das primeiras lições que digo aos meus filhos: não falem do que não sabem porque é perigoso, feio. Ignorante duas vezes e mau."
Tais palavras motivaram uma reação da candidata à Câmara Municipal de Sintra pelo Chega. "[...] Nós sabemos que o salário da Catarina é cerca de 15 mil euros por mês. Pagos por quem? Pelos contribuintes portugueses! Isto sim parece-me profundamente indecente e imoral, porque não reconheço no trabalho da Catarina uma necessidade de tal para ter este valor."
O tema recebeu várias manifestações de caras conhecidas, entre elas Helena Coelho.
