Mousse de chocolate branco com creme de café

Preparação

Mousse de chocolate branco:

Derrete-se o chocolate em banho-maria, reserve. Bata as gemas com o açúcar em pó até formar um creme esbranquiçado, junte o queijo e o chocolate derretido. Por fim incorpore as natas batidas. Divide-se a mousse em taças e leva-se ao frigorífico.

Creme de café:

Misture numa caçarola: as gemas, açúcar, café, leite, natas e o licor. Leve ao lume brando até começar a ficar espesso. Deixe arrefecer e coloque por cima da mousse de chocolate. Leve novamente ou frio até solidificar. Decore com frutos do bosque.