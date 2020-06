Preparação

De véspera, abra a lata de leite de coco e despeje o líquido para uma taça. Coloque-a no frigorífico e deixe-a refrescar durante a noite para tornar a sua mousse mais espessa.

No dia seguinte, acrescente-lhe o cacau e o açúcar e bata com uma batedeira na velocidade máxima até ficar fofinha - atenção que pode demorar uns minutos. Finalmente, sirva em copos individuais com uns flocos de coco por cima.

Agora diga-me lá: é ou não é uma receita genial? Deixe estar, não precisa de responder.