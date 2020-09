Sopa de abóbora e batata-doce

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Descasque e retire as pevides à abóbora e corte-a em cubos (reserve cerca de 60 g e corte em cubinhos pequenos para depois fazer o topping). Descasque também as batatas-doces, a cebola e os alhos, e corte em pedaços. Lave e escorra bem os vegetais. Coloque-os num tabuleiro, regue-os com um fio de azeite e salpique com uma pitada de sal.

Leve ao forno por 30 a 45 minutos, até que os vegetais estejam tenros.

Terminado este tempo, coloque os vegetais numa panela cobrindo-os com o caldo de legumes. Acrescente também os coentros e reduza tudo a puré. Caso necessário, acrescente mais um pouco de caldo, até que tenha a consistência desejada. Retifique o tempero se necessário.

Leve ao lume até levantar fervura.

Entretanto, numa frigideira, coloque um fio de azeite e leve ao lume.

Quando o azeite estiver quente, junte o bacon cortado em cubos pequenos, e deixe cozinhar até que doure e fique estaladiço. Junte a abóbora cortada em cubos pequenos, e deixe cozinhar por alguns minutos, até que comece a ficar tenra.

No final, junte as sementes de abóbora e envolva. Retire do lume e reserve quente.

Retire a sopa do lume, e distribua por taças ou pratos de sopa.

Coloque a mistura de bacon sobre a sopa, salpique com algumas folhas de coentros e sirva de imediato.