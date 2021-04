Pizza caseira de presunto, mozzarella e tomate cherry

Preparação

Para a massa: coloque no copo a farinha, o fermento de padeiro seco e o sal e misture 15 segundos, na velocidade 5.

Adicione o azeite e a água e ainda o ovo e pressione o botão amassar, programado para dois minutos.

Coloque a massa numa taça e cubra com um pano. Reserve durante mais ou menos uma hora, para que possa levedar. Normalmente coloco dentro do forno desligado ou do micro-ondas.

Polvilhe uma superfície plana com farinha (geralmente faço isto na bancada da cozinha) e estenda a massa. Passe a massa para o tabuleiro ou para a base de pizza e reserve até que seja altura de montar a pizza.

Molho de tomate: antes de começar a preparar o molho de tomate, pode pré-aquecer o forno a 200 ºC.

Coloque a cebola cortada em pedaços pequenos e os dentes de alho no copo (não precisa de o lavar após fazer a massa da pizza). Carregue no botão triturar. Se os pedaços ficarem não ficarem bem picados, repita este processo.

Adicione o azeite, os orégãos e o manjericão e programe dez minutos, 120 ºC, na velocidade 2.

Junte agora o tomate, o pimento cortado em cubos e os temperos a gosto (sal e pimenta) e programe 20 minutos, 100 ºC, na velocidade 2.

Para que o molho fique homogéneo, programe um minuto, na velocidade 5.

Se ainda estiver com pedaços, volte a programar um minuto, na velocidade 6.

Esta receita faz uma grande quantidade de molho. Coloque o molho num recipiente de vidro e reserve até à hora de utilizar. O restante, guarde no frigorífico para outras receitas ou congele.

Para o recheio: prepare os ingredientes. Corte o queijo mozzarella em pedaços e os tomates cherry em metades.

Monte a pizza, começando por colocar o molho de tomate na base (umas duas conchas são o suficiente).

Espalhe o queijo mozzarella e o presunto e por cima coloque os tomates cherry em metades.

Leve ao forno por aproximadamente 25 minutos, ou até que comece a ficar dourada.

Retire a pizza e coloque a rúcula por cima.

Adicione um fio de azeite e o queijo parmesão ralado.

Sirva.

