Bacalhau com natas

Preparação

Num tacho, deite um fio de azeite e faça um refogado com as cebolas, as cenouras e os alhos. Deixe refogar alguns minutos, mexendo sempre, até a cebola amolecer e ficar translúcida. Acrescente o bacalhau às lascas e envolva bem. Tempere com um pouco de pimenta moída na altura e apague o lume.

De seguida, barre com um pouco de manteiga um tabuleiro de ir ao forno, introduza a mistura do bacalhau e espalhe bem por todo o tabuleiro.

Entretanto, numa fritadeira, frite as batatas, previamente descascadas e cortadas aos cubos. Deixe-as escorrer em papel de cozinha absorvente e disponha-as por cima do bacalhau.

A seguir, prepare o molho béchamel: no copo da Bimby, introduza todos os ingredientes e programe 8 min/ 90º/ vel 4. Caso não apresente a consistência cremosa desejada, programe mais 2 minutos.

Deite o molho béchamel por cima das batatas e espalhe bem até ficarem totalmente cobertas. Por cima acrescente pão ralado e distribua, por cima, pequenos pedaços de manteiga.

Leve o bacalhau ao forno, previamente aquecido a 200ºC, cerca de 35 minutos.