Um bolo com sabor a limão e frutos silvestres, um fresco cheesecake, repleto de mirtilos e umas panquecas integrais com compota, são as três sugestões que lhe deixamos. E, retenha, o mirtilo é rico em vitaminas e possui alto teor de fibra.

Este fresquíssimo cheesecake é uma receita do chefe de cozinha Rui Ribeiro. Faz&Come