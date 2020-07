Cheesecake de limão e mirtilos

Preparação

Ligue o forno nos 180 ºC. Forre a base de uma forma com fundo amovível com 18 cm de diâmetro e reserve.

Triture as bolachas no robô de cozinha (se não tiver robô, coloque as bolachas dentro de um saco plástico e dê algumas pancadas com o rolo da massa), até obter uma mistura esfarelada, mas sem que estas passem a farinha. Adicione a manteiga derretida e o coco ralado e misture com uma colher de pau. Coloque este preparado dentro da forma e, ajudando-se da parte de trás de uma colher, forme uma camada uniforme. Leve ao forno durante dez minutos.

Reduza a temperatura do forno para os 150 ºC.

Coloque na taça da batedeira o queijo mascarpone e o Philadelphia. Bata até ficar leve.

Adicione, gradualmente, o açúcar e os ovos. Bata até obter um creme homogéneo.

Adicione o sumo e a raspa da casca de um limão; envolva bem.

Verta o creme de queijo na forma e leve ao forno durante cerca de 35 minutos, ou até ficar dourado.

Desligue o forno e deixe o cheesecake repousar durante uma hora lá dentro.

Passe o cheesecake para o frigorífico até arrefecer completamente (cerca de duas a três horas).

Passe uma faca à volta para o soltar da forma e coloque-o no prato de servir.

Entretanto, bata as natas (que devem estar bem frias) e, quando começarem a ficar firmes, adicione o sumo de um limão e uma colher de sopa de açúcar.

Barre o topo do cheesecake com as natas e cubra com os mirtilos. Sirva bem frio.