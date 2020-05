Reaquecer pizza

Há dois métodos para recuperarmos aquele estaladiço que gostamos na massa da pizza. Leve a fatia de pizza num prato de vidro ao micro-ondas. Ao lado coloque um copo grande com água. Desta forma, aqueça a pizza 30 segundos (o tempo depende da potência do aparelho, pode ir testando). Outro método passa por levar a pizza, três a quatro minutos, a uma frigideira anti-aderente, em lume brando. Cubra com folha de alumínio. Recupera o estaladiço da base e o queijo derrete de novo.

créditos: Lifestyle

Reaquecer batatas fritas

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Forre o interior de uma travessa de inox ou pirex. Isto para que as batatas não fiquem agarradas ao fundo. Disponha as batatas fritas sem as sobrepor. Se quiser acrescentar alguma erva ou outro condimento pode também fazê-lo. Leve as batatas ao forno não mais de três minutos. Mexa a travessa durante esse tempo.

Reaquecer carne de frango

Sobraram-lhe uns bifes ou peito de frango de um assado? Saiba que o pode reaquecer sem grande perda de sabor e de forma simples. Regra número um, deve cortar a carne em pedaços mais pequenos. Depois, unte uma frigideira com um pouco de azeite e frite a carne, em lume médio, rapidamente, não mais de quatro minutos. Acrescente um pouco de tomilho ou pimenta (ou outras ervas e especiarias a gosto).

Reaquecer um bife de vaca frito/grelhado

Insira o bife num saco para cozimento ao vapor. Junte-lhe, por exemplo, cebola, alho, cebolinho, sal, tomilho, pimenta, os condimentos que mais apreciar. Feche o saco e leve-o a um tacho com água quente, não fervente. Deixe aquecer por cinco a seis minutos, até perceber que a carne está quente e os sabores são absorvidos.

Reaproveitar um risotto

Se há comida desengraçada depois de fria é o risotto. Pior quando sobra uma boa quantidade e nos custa dar-lhe como fim o lixo. Saiba que há nova vida para aquele arroz desinteressante. Faça pequenas bolas com o arroz, passe-o por gema de ovo, depois por farinha. Leve este preparado a fritar numa frigideira com azeite. Estas bolinhas fritas são uma delícia acompanhadas de salada.