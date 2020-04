Paralelamente, o óleo que recebeu o alho vai ficar com um excelente aroma e sabor. Pode misturá-lo com azeite ou usado isoladamente como tempero suave.

As sementes das frutas e legumes também podem ser reaproveitadas

Ao triturar as sementes de abóbora, melancia, uva no liquidificador e misturá-las com linhaça é possível fazer uma farinha rica em fibras, vitaminas e minerais. Outra opção é torrá-las no forno e usá-las como lanches rápidos, nutritivos e saudáveis durante o dia.

Fez massa fresca. Sobrou? Não a desperdice

Se a opção for não cozinhar a massa fresca assim que a acaba de a produzir, ou sobrar uma considerável quantidade antes da cozedura pode, depois de seca, guardá-la por tempo indeterminado. Estará pronta para ser usada quando precisar dela.

- Para secar as massas de fantasia (ex. farfalle, fusilli), coloque-as num tabuleiro direito, forrado com papel absorvente ou sobre uma rede de arame, conservando-as num local seco e arejado. Vire a massa de quando em vez até esta se apresentar estaladiça e seca.

- Para secar as massas em fitas, forme ninhos frouxos de massa num cabide de arame e deixe secar. Pode, em alternativa, pendurar a massa no varão de um cortinado suspenso entre duas cadeiras, deixando aí a secar. Quando a massa se apresentar seca, deve conservá-la numa embalagem estanque.

Reutilize a melhor parte do molho que resultou da confeção dos alimentos

A gordura é menos densa do que a água, sendo esta o principal componente dos sucos libertados pelos alimentos depois de cozinhados. A gordura e a água, depois de misturadas com a confeção do alimento, têm tendência para se separar. A gordura forma uma camada superior e a água desce e assenta no fundo do recipiente.

Para guardar o molho de um determinado alimento cozinhado, verte-se para um recipiente, deixa-se arrefecer à temperatura ambiente, cobre-se e leva-se ao frigorífico.

Quando a gordura superficial solidificar, remove-se, sobrando os sucos naturais. Estes serão utilizados.

Só se remove a gordura superficial na altura de utilização dos sucos. Isto porque esta gordura funciona como um vedante face a contaminações externas ou odores estranhos ao frigorífico.

Coentros em azeite

Esta é uma receita muito simples que pode ser aplicada em molhos para saladas, para aromatizar arroz ou massas. Depois de lavar muito bem os coentros em água corrente, deixe-os em repouso, ainda na água, com um pouco de vinagre, durante dez minutos. Posto isto, pique muito bem os coentros (incluindo os talos). Seque os coentros picados e guarde-os num frasco de vidro, onde se adiciona alho esmagado e azeite virgem. Tape o frasco e vai ao frigorífico entre utilizações.

Não deite fora as sobras de ervas aromáticas. Congele-as

As ervas aromáticas congeladas conservam a sua fragrância entre três a quatro meses, podendo utilizá-las em sopas, guisados, estufados e molhos. Sendo que a secagem das ervas aromáticas não se adequada a todas (ex.: salsa, manjerona), a congelação torna-se também nestas situações uma excelente alternativa para a sua preservação durante um período de tempo mais alargado.

Para congelar ervas aromáticas precisa apenas precisa de as lavar e secar bem, picá-las e congelá-las em pequenos recipientes ou nos tabuleiros dos cubos de gelo com um pouco de água. Como alternativa pode reduzir cada erva a puré com um pouco de azeite numa picadora e congelar em sacos ou recipientes plásticos.

Banana muito madura não é bonita, mas é saborosa

Quantas vezes olhou para aquela banana madura esquecida no fundo da fruteira e lhe deu como destino o lixo? Para além do desperdício alimentar, está a perder a oportunidade de preparar nutritivas receitas. Inclua a banana madura numa barrinha energética, substitui facilmente o açúcar, a gordura e os ovos. Para mais são receitas muito fáceis de preparar, com ingredientes acessíveis. Uma barrita vai connosco para qualquer lado, tornando-se num lanche ou snack sempre à mão na mala ou no bolso.