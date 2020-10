1. Para obtermos um bom ovo escalfado devemos usar um ovo o mais fresco possível porque a clara será mais consistente.

2. Devemos escalfar um ovo de cada vez para não corrermos o risco de ver os ovos misturarem-se.

3. Nunca devemos deitar sal na água para escalfar o ovo para não comprometer a coagulação da clara.

4. Assim que a água estiver a ferver, devemos adicionar uma a duas de chá de vinagre para ajudar a clara do ovo a coagular, melhorando o aspeto final. Podemos usar qualquer tipo de vinagre; contudo, se utilizarmos vinagre balsâmico ou vinagre de vinho tinto, vamos perfumar e intensificar o sabor do ovo mas a cor final pode ficar alterada.

5. Antes de levar o ovo ao recipiente, devemos baixar a temperatura para que o ovo não se parta nem endureça.

6. Com a ajuda de uma vara de arames, devemos criar um remoinho no centro do tacho.

7. O ovo deve ser colocado no centro do remoinho e escalfado durante dois a três minutos: o ovo estará pronto assim que a clara estiver completamente definida.

8. Os ovos devem ser retirados da água com ajuda de uma escumadeira e colocados em cima de papel de cozinha para retirar o excesso de água.

9. Se quiser um ovo "perfeito" pode aparar as extremidades com uma tesoura.

10. O ovo deve ser servido imediatamente assim que retirado da água e temperado a gosto.