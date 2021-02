Bolo de limão

Preparação

Pré-aqueça o forno nos 170 ºC.

Peneire a farinha juntamente com o fermento e reserve.

Bata os ovos juntamente com o açúcar e a raspa da casca de limão até obter um creme volumoso e esbranquiçado.

Entretanto, aqueça o leite juntamente com a manteiga e, quando estiver quase a ferver, retire do lume e misture com a ajuda de umas varas de arame.

Volte a bater a mistura dos ovos e açúcar e, sem parar de bater, verta o leite quente. Bata até dissolver.

Adicione a farinha peneirada com o fermento, e bata até integrar bem, mas não demasiado.

Verta a massa numa forma tipo bolo inglês untada com manteiga e polvilhada com farinha.

Leve ao forno durante cerca de 40 minutos. Faça o teste do palito.

Desenforme ainda quente. Deixe arrefecer cerca de cinco minutos.

Pique o bolo com um palito ou com a ponta de uma faca afiada e regue com o sumo de limão.

Antes de servir, polvilhe com um pouco de açúcar em pó.