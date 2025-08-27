Meghan Markle falou abertamente sobre as muitas críticas de que foi - e continua a ser - alvo nas redes sociais e do intenso escrutínio a que esteve sujeita por parte da imprensa, sobretudo após ter abandonado o núcleo sénior da família real britânica.

A duquesa de Sussex, de 44 anos, partilhou a sua perspetiva sobre o assunto com Emily Chang, no âmbito de uma entrevista para o programa 'The Circuit', da Bloomberg Originals, lançado esta terça-feira, 26 e agosto.

Questionada sobre aquilo que gostaria que as pessoas soubessem para que a entendessem realmente, Meghan afirmou: "Acho que quando me sento aqui por um segundo, apenas quero que as pessoas percebam que sou alguém real".

""E acho que muito disso se perde no que pode ser extremamente desumanizante", continuou. "Quando se olha para a cultura do 'clickbait' e no quanto se é escrito sobre alguém, é do género, não, os meus amigos têm de ler isto", diz ainda.

"Eu tenho amigos de verdade, os mesmos de quando tinha 17 anos", faz saber. "Sou uma mãe real. Tenho de ir, escolho ir levá-los e buscá-los [os filhos] à escola, mas faço isso debaixo de uma ideia que é criada e que se esquece que sou uma pessoa real. E como é que gostaria que alguém tratasse uma pessoa real na sua vida, com quem se importa, ama ou respeita? Acho que há algo nisso que muitas vezes se perde", considera.

"E embora tenha dito anteriormente que se pode compartimentalizar, costumo dizer que é uma 'caricatura'. Sim. Mas os meus filhos vão ver aquelas revistas e vão ficar a saber as coisas que se diziam da mãe", lamenta.

"E tenho de escolher seguir em frente no mundo sendo eu mesma, apesar de todo o barulho que é criado. Mas talvez houvesse menos barulho se as pessoas soubessem que sou uma pessoa real", argumenta.

Meghan e o príncipe Harry mudaram-se para a Califórnia meses após afastarem-se dos seus papéis enquanto representantes na realeza em 2020.

A regra de vestuário na realeza de que Meghan Markle não gostou

Também nesta entrevista, a duquesa de Sussex lembrou o esforço que fez para se integrar na família real britânica após o seu casamento com o príncipe Harry. A ex-atriz admitiu que durante essa época não era ela própria, nem mesmo na roupa. Neste sentido deu como exemplo o facto de ter de usar collants de vidro nude, uma peça de vestuário com a qual em nada se identificava.

Para além disso procurava não usar cores nos eventos em conjunto com os restantes familiares dadas as regras que diziam que não poderia usar o mesmo tom que a rainha Isabel II ou Kate Middleton.