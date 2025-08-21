O príncipe Filipe, marido de rainha Isabel II, ficou aliviado após as celebrações do casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle terem chegado ao fim.

Quem o garante é Grant Harrold, antigo mordomo real, num novo livro de memórias, conforme é noticiado pelo jornal The Telegraph.

"Assim que as formalidades terminaram, vimos um casal feliz e depois os outros membros da Família Real a saírem da capela", revelou Harrold.

"Quando o príncipe Filipe saiu, dirigiu-se à rainha e afirmou: 'graças a Deus que acabou'", é ainda revelado.

O livro, intitulado 'The Royal Butler', é lançado em setembro.

O casamento de Harry e Meghan Markle e a (pouca) influência de Filipe de Edimburgo

Harry e Meghan Markle disseram o 'sim' numa romântica cerimónia que aconteceu em 2018, na Capela de São Jorge, Castelo de Windsor. Tanto a rainha Isabel II, que morreu em 2022, como o príncipe Filipe, que faleceu no ano anterior, assistiram à cerimónia.

Após o casamento, o casal começou a ter quezílias com a família real. Estas divergências levaram a que os duques de Sussex anunciassem em 2020 que iriam seguir um caminho independente - 'Megxit', tendo entretanto se mudado para a Califórnia.

Atualmente vivem numa mansão em Montecito - um dos bairros mais ricos da zona - juntamente com os dois filhos: o príncipe Archie, de seis anos, e a princesa Lilibet, de quatro.

Embora Filipe à época não tenha concordado com a decisão do neto, este evitou envolver-se na questão. Segundo o biógrafo real Gyles Brandreth revelou ao jornal Sun em 2021, Filipe defendia que "as pessoas deveriam viver da maneira que considerassem melhor". Para o marido de Isabel II, Harry era "um bom homem", percebendo a necessidade deste em "fazer as coisas à sua maneira".

Ainda segundo o que a especialista em realeza Ingrid Seward disse à Us Weekly em 2021, Filipe de Edimburgo recebeu Meghan Markle de braços abertos quando foi apresentada à família. "Ele recebeu muito bem a Meghan, porque era um novo membro e um novo membro muito diferente".

Contudo, na altura em que o romance de Harry e Meghan nasceu, Filipe não estava muito dentro do assunto, uma vez que já se encontrava a desfrutar da reforma.

Príncipe Harry quer fazer as pazes com o pai, o rei Carlos III

Depois de uma verdadeira enxurrada de polémicas, eis que o príncipe Harry se mostrou pronto para deitar as diferenças para trás das costas e fazer as pazes com a família. Numa entrevista que deu recentemente à BBC, o duque de Sussex demonstrou este desejo e, até ao momento, tem feito de tudo para não se intrometer na 'Firma'.

O desejo, conforme o próprio Harry afirmou, surgiu depois de descobrir que o pai, Carlos III, tinha sido diagnosticado com um cancro. A doença fez o príncipe perceber que o tempo com o pai poderia ser limitado, pelo que não queria contribuir mais para a distância entre ambos.

Ora, se Carlos III se mostrou compreensivo perante este desejo de Harry, o mesmo não aconteceu com o irmão mais velho, o príncipe William, com quem continua de relações cortadas.