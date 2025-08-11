Margarida Corceiro e Lando Noris já não tem mesmo nada a esconder. Depois da atriz portuguesa ter marcado presença nas últimas corridas do piloto, nomeadamente na de Budapeste, no início de agosto, onde o desportista se sagrou vencedor dando azo a uma calorosa comemoração, os dois parecem ter aproveitado a pausa de verão da Fórmula 1 para aproveitar as férias.

O casal foi até à ilha espanhola de Ibiza - conhecida pelas grandes festas e praias paradisíacas - e as imagens captadas não escondem que os dois estão verdadeiramente apaixonados.

Magui e Lando foram 'apanhados' a tirar fotos um ao outro e é possível ver a cumplicidade que os une através dos gestos de carinho trocados.

A relação vai mesmo de vento em popa e este mediatismo já levou o nome de Margarida Corceiro além-fronteiras. "Rainha do paddock da Fórmula 1", mencionou o jornal britânico Daily Mail neste artigo onde dá a conhecer ao público quem é e o que faz a mulher que conquistou o coração de Lando Noris.

Como começou esta história de amor?

A relação dos dois tem sido pautada por uma grande discrição. Os dois começaram por ser vistos juntos no Mónaco, em 2023, e foi aí que os rumores chegaram às redes sociais. Mas apesar de lado a lado, o casal não trocava nenhum gesto de carinho publicamente o que suscitou algumas dúvidas sobre a relação.

Em 2024 chegou mesmo a ser noticiado, segundo o jornal The Sun, que a relação tinha acabado já que este admitiu publicamente que "não tinha namorada".