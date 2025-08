Margarida Corceiro e Lando Noris já não escondem nada. A relação que esteve sempre debaixo de olho de quem acompanha a atriz portuguesa e o piloto britânico, que sempre se mantiveram discretos, está mais do que assumida.

Este fim de semana, Margarida Corceiro viajou para Budapeste para assistir ao Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 e apoiar Lando Noris, como o Fama ao Minuto já tinha relatado. Durante o evento houve um pormenor que não passou, de todo, despercebido. O beijo do casal aconteceu à vista de todos e foi captado pelas câmaras.

No final da prova e ao festejar a vitória, o piloto, de 25 anos, não tardou a ir ter com a namorada e acabaram por ser apanhados a dar um beijo na boca, tendo sido a primeira vez que tal gesto de amor foi exibido em público. Assim, a relação ficou completamente assumida perante todos.

Como também seria de esperar, as imagens deste momento não tardaram a chegar às redes sociais. Veja abaixo.

Margarida Corceiro tem sido uma presença regular nas provas do namorado. Ainda em maio, a atriz, de 22 anos, não faltou à prova de Fórmula 1 no Grande Prémio do Mónaco. Já nessa altura tinha sido apanhada enquanto apoiava o piloto, tendo-se tornado virais imagens suas a sofrer e a vibrar com a prova do britânico Lando Norris.