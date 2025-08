Margarida Corceiro já está em Budapeste para assistir ao Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 que decorre este fim de semana. A atriz foi vista na companhia de Lando Noris a sair do hotel e ainda no paddock onde assistiu às sessões de treinos livres.

A prova de Budapeste é a última jornada antes da pausa de verão do campeonato.

Nas imagens a sair do hotel podemos ver o piloto a dar autógrafos enquanto a atriz portuguesa espera por ele na entrada para a carrinha e cumprimenta membros do staff.

E o vestido veranil de Margarida Corceiro?

Já no paddock, Magui, como carinhosamente é tratada, deu nas vistas com o seu look de verão. A manequim usou um vestido creme, comprido, fluido, com alças, um decote em V e marcado na cintura. A parte de baixo da peça, que pertence à marca francesa ba&sh, dá nas vistas por ser em tie dye com cores mais escuras. O vestido está agora em saldos e custa 162,50 euros.

Como acessórios a modelo escolheu um colar verde em formato de trevo da marca Van Cleef & Arpels, no valor de 3.900 euros e que está à venda aqui.

Magui Corceiro é uma presença cada vez mais assídua na Fórmula 1

Em maio deste ano, Margarida Corceiro marcou presença na prova de Fórmula 1 no Grande Prémio do Mónaco. Na box da McLaren, a modelo foi vista a celebrar uma conquista do namorado, imagens essas que correram as redes sociais e que deram cada vez mais força à suposta relação amorosa já que ao seu lado estavam ainda os pais do piloto.