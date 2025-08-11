Cristiana Jesus e o marido, Cláudio Alegre, ficaram debaixo de fogo nas últimas horas. O casal foi alvo de duras críticas depois de o antigo concorrente do 'Secret Story' ter passado a promover uma plataforma de jogos online, algo que a mulher sempre criticou publicamente.

O esclarecimento de Cristiana Jesus

Perante a onda crescente de comentários negativos, a criadora de conteúdo digital resolveu reagir publicamente à celeuma.

"Recentemente saiu uma notícia sobre publicidade de jogo online feita por alguém próximo de mim. Quero deixar claro de forma direta e inequívoca. Não tenho qualquer envolvimento com esse tipo de publicidade e nunca tive. O meu posicionamento sempre foi e continua a ser contra a promoção de casinos online. Acredito que a nossa dignidade e a confiança de quem nos acompanha valem mais do que qualquer valor financeiro. Não me deixo influenciar por escolas de terceiros. Sou responsável pelas minhas próprias decisões e sigo fiel aos meus princípios. Para mim, respeito e credibilidade vêm sempre antes de qualquer contrato ou oportunidade comercial", disse.

Cristina Jesus, recorde-se, já tinha falado publicamente sobre plataformas e casinos online, mostrando-se sempre contra quem os promove. Em entrevista ao Fama ao Minuto, em janeiro deste ano, Cristiana Jesus confessou ter recebido propostas de mil euros por semana para promover este tipo de jogos.

"Abrimos as redes sociais e o que mais vemos é publicidade de apostas online e não temos uma única pessoa a dizer o que realmente acontece, porque é um vício. Falamos do vício do álcool, da bebida, da droga, mas isto também é um vício. É um vício extremamente perigoso.

Há muitas publicidades a casinos online, que estão legais em Portugal, tudo bem, mas temos de nos posicionar em relação aos perigos. Não podemos só encher o bolso de dinheiro e prejudicarmos quem mais gosta de nós. Claro que as pessoas também têm que ter alguma noção e perceber se aquilo é válido ou não. Estou a tentar influenciar alguém a ficar prejudicado? Para mim não faz sentido, por qualquer quantia de dinheiro. É preciso alguém que diga a verdade. E os jogos online de que estou a falar nem são legais em Portugal, é extremamente perigoso", defendeu.