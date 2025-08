A família real espanhola juntou-se no Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca, esta segunda-feira, dia 4 de agosto, para a tradicional receção que o rei e a rainha oferecem aos representantes da sociedade balear.

Neste evento nunca falta a presença da rainha emérita Sofia, mãe do rei Felipe VI, e este ano não foi exceção. Apesar de estar a viver uma situação familiar mais delicada por causa do estado de saúde da irmã, a princesa Irene, Sofia fez questão de não faltar ao evento real. E houve duas novas presenças que não passaram despercebidas. Pela primeira vez, as filhas de Felipe e Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia, estiveram no evento real.

De acordo com a Vanitatis, por volta das 21h (hora local), o rei Felipe e a rainha Letizia apareceram em público acompanhados das filhas Leonor e Sofia e da rainha emérita. Desde outubro do ano passado que os membros da realeza espanhola não eram vistos juntos num evento oficial, quando decorreu a cerimónia de premiação da Princesa das Astúrias.

Sorridentes, a princesa Leonor e a irmã infanta Sofia cumprimentaram os convidados na receção, que depois desfrutaram de um cocktail num descontraído momento nos jardins do palácio, oferecido pelo renomado chef Andreu Genestra.

Outro ponto de destaque foi a atenção para com a avó, a rainha emérita. A cumplicidade entre Letizia, as filhas e Sofia foi um dos pontos mais notórios.

A Vanitatis relata ainda que a presença das irmãs Leonor e Sofia neste evento vem confirmar que agora que a infanta (filha mais nova dos reis) atingiu a maioridade, o seu papel institucional vai tornar-se mais visível.

Por sua vez, a rainha emérita Sofia desembarcou em Palma de Maiorca no domingo para uma breve estadia de menos de 48 anos. O seu carinho pela ilha e os habitantes fez com que não perdesse o evento anual. No entanto, rapidamente quis regressar a Madrid para continuar a acompanhar a irmã.

As tradicionais férias da realeza espanhola em Palma de Maiorca

Já é tradição a família real espanhola viajar até Palma de Maiorca, mais precisamente para o Palácio da Marivent (residência na ilha balear), para umas tradicionais férias de verão.

Na semana passada, os membros da realeza já se encontravam no local. Aliás, Letizia e as filhas - a princesa Leonor e a infante Sofia - foram fotografadas numa ida ao cinema Rívoli.