Fernanda Torres andava 'desaparecida' das redes sociais depois de um período intenso de trabalho. A atriz brasileira marcou presença em vários eventos a propósito do seu filme 'Ainda Estou Aqui', que lhe valeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz entregue a 6 de janeiro.

A viver em Portugal, onde tem uma casa, a atriz fez um vídeo no Instagram em que confessou ter estado pela região do Douro e agora está a descansar no Alentejo.

"Estou no Alentejo, na Herdade da Malhadinha Nova, dizem que é um paraíso", diz, contando que a dica do local foi de Francisca Pereira, mulher do ator Ricardo Pereira.

