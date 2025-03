Fernanda Torres está finalmente de férias depois de uma temporada em que esteve a divulgar o filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles.

A trama rendeu-lhe o prémio de 'Melhor Atriz' nos Globos de Ouro, e ainda o de 'Melhor Filme Internacional' nos Óscares.

Mas agora, eis chegou altura de descansar e, para Fernanda Torres, de preferência no meio da natureza.

A atriz brasileira de 59 anos partilhou no Instagram esta sexta-feira, 7 de março, um vídeo em que aparece a tomar um grande duche ao ar livre.

"Descanso da guerreira", escreveu Torres na legenda. Nas imagens, a atriz dança ao som de 'Three Little Birds', de Bob Marley & The Wailers', o que levou alguns fãs a especularem se ela estaria na Jamaica.

Leia Também: Fernanda Torres recusa convite no Brasil. "Estou muito cansada"