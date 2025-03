A atriz brasileira Fernanda Torres, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz, foi uma das primeiras estrelas a chegar à passadeira vermelha dos Óscares, este domingo à noite, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

Poucos minutos antes de chegar à passadeira vermelha, Fernanda Torres publicou um vídeo no Instagram em que mostrou detalhes do look que vai levar à cerimónia.

Tanto no vídeo como nas fotografias da passadeira vermelha é possível ver-se a protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui', que está nomeado para três categorias, com um longo vestido preto com plumas, da Chanel.

No vídeo, sonorizado com a música brasileira 'Com que roupa?', de Noel Rosa, Fernanda mostrou ainda alguns dos acessórios que fazem parte do look, como um brinco em forma de ramo de folhas, por exemplo.

A cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, acontece em Los Angeles, na madrugada de segunda-feira na Europa, com 'Emilia Pérez' como filme mais nomeado e alvo de polémicas nas últimas semanas.

'Ainda estou aqui', do brasileiro Walter Salles, soma três nomeações para os Óscares, para Melhor Filme, Filme Internacional, em língua não inglesa, e Melhor Atriz Principal, pela interpretação de Fernanda Torres, já premiada nos Globos de Ouro.

O filme remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva. Fernanda Torres contracena com o ator Selton Mello.