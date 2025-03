Este domingo, 2 de março, decorreu a 97.ª Gala dos Óscares, em Los Angeles. Fernanda Torres, cujo filme que protagonizou venceu o prémio de 'Melhor Filme Internacional', destacou-se, não só pela nomeação, mas pelo visual de luxo que usou na cerimónia.

A atriz brasileira foi uma das primeiras a chegar à passadeira vermelha do Dolby Theater, apresentando-se com um vestido da marca Chanel.

Fernanda Torres, que entretanto partilhou várias fotografias suas no Instagram, mostrou alguns pormenores do visual. O vestido era totalmente preto, com algumas detalhes transparentes rendados, especialmente nas mangas do casaco que usou para completar o look. Além disso, destacaram-se os brilhantes - um pouco por todo o vestido - e as plumas na saia.