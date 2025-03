O brasileiro vai usar um anel da mãe e uma flor preta, em homenagem a Rubens Paiva, personagem que interpreta no filme 'Ainda Estou Aqui'.

O ator brasileiro Selton Mello, que protagoniza o filme 'Ainda Estou Aqui', ao lado de Fernanda Torres, partilhou com os seguidores do Instagram, antes de chegar à passadeira vermelha dos Óscares, o look que levou à cerimónia. Entre os detalhes do outfit estão um anel da mãe, que morreu há 12 anos, vítima de Alzheimer, e uma flor preta em homenagem a Rubens Paiva, a personagem que interpreta no filme brasileiro que concorre a três nomeações: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz. "É uma bijuteria baratinha, mas para mim vale mais do que qualquer joia cara. É a representação da minha mãe comigo sempre", explicou Selton Mello aos seguidores. Já na passadeira vermelha, em entrevista à Globo, Selton Mello disse que "a nomeação para Melhor Filme já é motivo para comemoração". "A Nanda a concorrer é uma coisa linda. Filme internacional nunca ganhámos, está na hora de termos um. A Argentina tem dois, está na hora de termos um. A nomeação a Melhor Filme já é motivo para comemoração, nunca tivemos isso na América do Sul. A nomeação para Melhor filme é algo muito grande, já é motivo para celebração", afirmou o ator brasileiro. A cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, acontece em Los Angeles, Califórnia, madrugada de segunda-feira na Europa, com "Emilia Pérez" como filme mais nomeado e alvo de polémicas nas últimas semanas.

"Ainda estou aqui", do brasileiro Walter Salles, soma três nomeações para os Óscares, para Melhor Filme, Filme Internacional, em língua não inglesa, e Melhor Atriz Principal, pela interpretação de Fernanda Torres, já premiada nos Globos de Ouro.

"Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva. Fernanda Torres contracena com o ator Selton Mello.

Para Melhor Atriz Principal, além de Karla Sofía Gascón e Fernanda Torres estão nomeadas Cynthia Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância").

