Fernanda Torres é um dos grandes nomes da arte brasileira da atualidade e, com tanto sucesso, propostas não lhe faltam.

A atriz, vencedora de um Globo de Ouro, recebeu um convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para comparecer no Desfile das Campeãs do carnaval no Sapucaí, Rio de Janeiro. O evento é já no próximo dia 8 de março, sábado, mas a artista recusou educadamente.

Num comunicado enviado para o portal UOL, a protagonista do premiado filme 'Ainda Estou Aqui' referiu que "está cansada".

"As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há seis meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho", referiu.

