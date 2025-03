Irina Shayk realizou um sonho! A modelo russa marcou presença no carnaval mais famoso do mundo: o do Rio de Janeiro.

A manequim desfilou pela escola Beija-Flor de Nilópolis no Grupo Especial do Rio de Janeiro no Sambódromo Marquês de Sapucaí, esta segunda-feira, 3 de março.

Com um fato azul, cheio de brilhantes e com um acessório com penas na cabeça, Irina, de 39 anos, mostrou-se muito feliz pela oportunidade. Nas redes sociais partilhou várias imagens e escreveu na legenda:

"Belisquem-me, isto é um sonho! Não acredito que é real... BRASIL, MUITO obrigada pelo amor que me deram! RIO, tem sido tão mágico! BRASIL, estou obcecada contigo!"

Veja as imagens na galeria.