Penélope Cruz publicou na sua página de Instagram algumas fotografias captadas nos 'bastidores' da gala dos Óscares, surgindo junto de outras estrelas.

Entre as várias caras conhecidas com quem posou, a atriz espanhola pode ser vista com a atriz brasileira Fernanda Torres.

"Óscares", apenas escreveu na legenda do conjunto de fotografias que está agora disponível na galeria.

De recordar que Penélope Cruz foi uma das apresentadoras da 97.ª edição da gala de prémios, que decorreu no domingo, dia 2 de março. Já Fernanda Torres estava nomeada na categoria de Melhor Atriz pelo papel em 'Ainda Estou Aqui'.

