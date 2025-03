Emily Ratajkowski foi uma das caras (muito) conhecidas que deram nas vistas graças ao visual que escolheram usar na festa da Vanity Fair que decorreu depois da gala dos Óscares.

A modelo, de 33 anos, posou na passadeira vermelha do evento com um elegante vestido preto de renda, com transparência, deixando a lingerie à mostra.

O vestido tinha também um grande decote e deixava em evidência as curvas de Emily Ratajkowski. Veja nas imagens da galeria.

