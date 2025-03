Depois de Kanye West e Bianca Censori terem chocado o mundo com a presença na passadeira vermelha nos Grammys - quando a modelo tirou o casaco que usava e se mostrou com um vestido totalmente transparente, e sem mais nada por baixo -, eis que parece que a moda das transparências veio para ficar.

A mesma tendência foi vista em vários looks da 'afterparty' dos Óscares, que se assinalou no domingo, 2 de março, em Los Angeles.

Na rubrica Looks da Semana do Fama ao Minuto mostramos os visuais mais arrojados da festa da Vanity Fair, que celebra a entrega dos prémios mais famosos da indústria cinematográfica.

Julia Fox, que também foi namorada de Kanye West, optou por um vestido transparente, com aplicações do que parecia serem cabelos que tapavam as partes íntimas, apesar de os mamilos terem ficado bastante visíveis.

Também Zoë Kravitz optou por um vestido que deixava mostrar... o 'rabiosque'. A peça, comprida e preta, tinha áreas transparentes na parte de trás.

Olivia Wilde escolheu um conjunto da casa francesa Chloé totalmente transparente, num estilo boho, com folhos que permitiam tornar a zona do peito um pouco mais discreta - isto porque a atriz decidiu não usar soutien. Do outfit, faziam ainda parte uma espécie de cuecas que tapavam a zona íntima.

Mais discretas foram celebridades como Kylie Jenner, Ciara, Kendall Jenner, Keke Palmer, e Emily Ratajkowski que, apesar de terem aderido à tendência, foram pela veia mais conservadora.

