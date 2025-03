Os últimos meses foram bastante intensos para Fernanda Torres. Com o sucesso de 'Ainda Estou Aqui', a atriz deu numa série de entrevistas e fez diversas viagens durante a campanha do filme.

Fernanda Torres ainda venceu o Globo de Ouro e concorreu à categoria de Melhor Atriz no prémio da Academia. O filme, realizado por Walter Salles, esteve entre os nomeados a Melhor Filme e venceu o prémio de Melhor Filme Internacional.

Com o fim desta temporada, era de se esperar que Fernanda Torres tirasse algum tempo de descanso. Mas esse período durou pouco, uma vez que a atriz revelou que está nos preparativos para filmar uma nova produção ainda em 2025.

"Eu durmo, mas os meus próximos meses voltarão a ser pesados", relatou à Folha de S. Paulo ao comentar os seus próximos passos. Sem entrar em muitos detalhes, revelou que tem muitos projetos pela frente, incluindo a filmagem de uma longa-metragem que nasceu de uma ideia anterior a 'Ainda Estou Aqui'.

Os compromissos de Fernanda Torres incluem também um papel como Lina Bo Bardi na videoinstalação do artista britânico Isaac Julien. A obra estreia esta sexta-feira, 28 de março, no novo prédio do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e traz a atriz ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, interpretando diferentes fases da vida de uma das principais arquitetas do Brasil.

Leia Também: Depois dos Globos de Ouro e dos Óscares... as férias de Fernanda Torres