Emoção. Fernanda Montenegro orgulhosa com Globo de Ouro da filha

Tornou-se a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria de filme dramático, 'derrotando' grandes nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet. Fernanda Torres tornou-se o Tema da Semana quando na madrugada do dia 6 de janeiro fez história ao vencer um Globo de Ouro na 82.ª cerimónia da consagrada premiação. A atriz tronou-se a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria de filme dramático, 'derrotando' grandes nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet. "Não preparei nada", disse ao subir ao palco, mostrando-se surpreendida por levar para casa o galardão. A emoção da família e da mãe, a quem dedicou a vitória A vitória foi dedicada à mãe, a icónica Fernanda Montenegro, que foi a primeira brasileira nomeada, por 'Central do Brasil', em 1999, mas não ganhou. Nas redes sociais foi partilhado um vídeo do momento em que a icónica atriz brasileira, de 95 anos, soube que a filha tinha ganhado o Globo. "É ela, é ela", gritou ao ouvir o anúncio feito por Viola Davis. A emoção estendeu-se a todo o Brasil, tal como fez questão de referir o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. "Emocionante. (...) Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. Como ela mesma diz: a vida presta", escreveu o chefe de Estado. Já o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou, esta segunda-feira, a lei Rouanet - Lei Federal do Incentivo à Cultura - depois de a atriz brasileira Fernanda Torres ter vencido o Globo de Ouro de Melhor Atriz. A lei Rouanet tem como objetivo angariar e dirigir recursos para o setor da cultura. No entanto, segundo a estação, o filme 'Ainda Estou Aqui', pelo qual a atuação Fernanda Torres foi premiada, não foi um dos beneficiados por esta lei, uma vez que as verbas não abrangem longas-metragens. Entre famosos e figuras públicas, foram muitos os nomes que recorreram às redes sociais para parabenizar Fernanda Torres. "Este Globo de Ouro é resultado de um trabalho histórico, de uma interpretação que marcou o nosso cinema. E ainda vem mais por aí", enalteceu Cauã Reymond.

Depois do Globo de Ouro... estará um Óscar a caminho?

'Ainda Estou Aqui', filme realizado por Walter Salles, baseia-se numa história verídica, a de Eunice Paiva, que durante 40 anos lutou para descobrir o que aconteceu ao marido Rubens Paiva, ex-deputado levado pela polícia durante a ditadura militar no Brasil.

Depois dos Globos de Ouro, há agora a espectativa de que 'Ainda Estou Aqui' chegue aos Óscares, cerimónia marcada para 3 de março de 2025.

A trama está ainda nomeada para a os Critics Choice Association, que decorrem em Los Angeles. Contudo, a cerimónia de prémios foi adiada devido aos incêndios que decorrem atualmente na Califórnia.

Ela ganhou o Globo... mas não foi a primeira escolha para o papel

Fernanda Torres não foi a primeira opção do realizador Walter Salles. A atriz Mariana Lima tinha sido a eleita, contudo recusou fazer parte do elenco de 'Ainda Estou Aqui' devido a questões pessoais, relacionadas com motivos de saúde.

Mariana Lima confessou numa entrevista recente que optou por não ver o filme, uma forma de evitar a possível sensação de arrependimento.