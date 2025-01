No passado domingo, 5 de janeiro, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de 'Melhor Atriz' com a sua interpretação de Eunice Paiva no filme 'Ainda Estou Aqui', tornando-se assim, na primeira brasileira a ganhar o prémio.

Contudo, a verdade é que Fernanda Torres não foi a primeira opção do realizador Walter Salles. A atriz Mariana Lima era a escolhida para o papel, mas acabou por recusar devido a questões pessoais. Hoje, admite que se arrependeu da sua escolha.

Em entrevista ao jornal O Globo, Mariana afirmou que passou por problemas pessoais e de saúde. Na altura, a atriz estava a atravessar um divórcio complicado com Enrique Diaz, com quem estava casada há 25 anos.

"Cheguei a ver fotos, a estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo e o Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia", confessou ao jornal.

A atriz também revelou que até ao momento da entrevista não tinha conseguido assistir ao filme para evitar a sensação de arrependimento, mas parabenizou o trabalho do realizador e de Fernanda Torres.

"Não consegui [assistir]. Sei que vai bater num lugar [de arrependimento]... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo o que está acontecendo com o filme, mas tenho a sensação de que não era para ser [eu]... Amo o Waltinho. Ele me disse: 'A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila'. Mas, na época, doeu bastante".

'Ainda estou aqui' retrata a época em que o Brasil enfrentou uma ditadura militar na década de 1970.

