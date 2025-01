Fernanda Torres levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático pelo seu papel em 'Ainda Estou Aqui', tornando-se, desta forma, a primeira atriz brasileira a conseguir tal feito.

Filha da renomada e também atriz Fernanda Montenegro, que já esteve nomeada na mesma categoria em 1999 pelo filme 'Central do Brasil', acabando por não ganhar, a artista emocionou o país com esta conquista e, principalmente, a mãe.

Nas redes sociais foi partilhado um vídeo do momento em que Montenegro soube que a filha era a grande vencedora do prémio. Rodeada por familiares e amigos, a atriz estava sentada no sofá quando se ouviu o anúncio feito por Viola Davis. Fernanda levanta os braços e chega mesmo a dizer: "É ela, é ela".

Fernanda Torres estava nomeada com Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet.

