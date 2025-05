O influencer Kiko is Hot, de 30 anos, que conta com mais de 420 mil seguidores no TikTok e quase 200 mil no Instagram, recorreu às redes sociais para denunciar os ataques de ódio que tem sofrido.

Tudo começou com um vídeo humorístico - tal como quase todo o seu conteúdo nessas plataformas - onde o 'alvo' é o partido Chega. Depois disso, Kiko recebeu inúmeras mensagens ofensivas, tal como fez questão de mostrar aos seguidores, e partilhou também o seu posicionamento contra todo este ódio.

"Recebi ameaças, insultos, coisas que já não ouvia há anos. Acima de tudo é isto que me preocupa. Existe muita raiva e revolta nas pessoas e sinto que estão a canalizá-la para os mesmos do costume (minorias, imigrantes, ciganos, etc). São centenas e centenas de mensagens deste tipo - cheias de raiva. É esta cultura de ódio que é perigosa.

Já ouvi de tudo nesta vida e tenho estrutura para aguentar mas e quem não tiver? Hoje estou mesmo triste com o resultado, um pouco derrotado até, amanhã é um novo dia mas hoje sinto-me de luto", escreveu Kiko numa publicação.

Foram várias as figuras públicas que fizeram questão de deixar palavras de apoio ao influencer. Marta Gil referiu: "Não estás só no luto".

Nuno Markl refere que, apesar de tudo, "está com invulgares doses de esperança". "Nem que seja a esperança de que, depois de se bater no fundo, o único caminho é voltar para cima".

Daniela Melchior pede que Kiko "se proteja", "lamentando que esteja a passar por isto". Joana Ribeiro e Catarina Furtado deixaram um emoji com um coração na publicação, mostrando assim o seu apoio.



© Instagram - Kiko is Hot

