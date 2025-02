Adam Pearson, protagonista do filme 'A Different Man', respondeu a um comentário depreciativo publicado por um internauta no X, antes da cerimónia dos BAFTA.

A respetiva publicação, entretanto eliminada, mostrava uma fotografia do Royal Festival Hall de Londres, local onde decorreu a cerimónia dos prémios, e na qual se podia ver que Pearson - que sofre com uma doença rara - se iria sentar ao lado da cantora Camila Cabello no evento.

O internauta escreveu ainda na publicação: "Isto é realmente assustador. Eu não iria ao evento se fosse a Camila".

© X

Além das várias críticas negativas que recebeu, o próprio ator respondeu a este usuário à letra.

"Felizmente para todos, não és a Camila e - o mais importante - não foste convidado. Então, de mim, Adam Pearson, diretamente para ti - leva as tuas opiniões absurdas para outro lado, pois não tenho tempo para as tuas parvoíces anónimas e capacitistas".

© X

Adam Pearson nasceu com neurofibromatose tipo 1 (NF1), uma condição genética rara que provoca o crescimento de tumores nos nervos. O ator tem falado abertamente sobre a sua experiência com a doença e sobre a importância da representação das pessoas com deficiência no cinema, tema central do seu filme, 'A Different Man'.

Depois desta partilha no X, o ator publicou ainda várias fotografias ao lado de outras caras bem conhecidas, tais como Ariana Grande e mesmo Camila Cabello, mostrando-se feliz no evento.

