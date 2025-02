Demi Moore deslumbrou na passadeira vermelha dos BAFTA 2024, em Londres, tendo escolhido um vestido Alexander McQueen.

O look repleto de lantejoulas, sem costas, com gola alta mas sem mangas, uma longa causa e colorido (mas com o prateado em grande destaque), não deixou que a atriz passasse despercebida.

O visual ficou completo com uns saltos altos Christian Louboutin e joias da De Beers, como relata ainda a People. Veja todos os detalhes deste look nas fotografias que estão na galeria.

